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Загибель помічника Залужного: прокуратура оскаржить відмову у запобіжному заході для офіцера

Фото: прокуратура оскаржить відмову в запобіжному заході для офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Спецпрокуратура оскаржить рішення суду відмовитися від обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

За інформацією відомства, прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону підготують апеляційну скаргу на рішення суду не обирати запобіжний захід старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ.

Раніше йому повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю. Офіцер міг подарувати помічнику Залужного шість бойових гранат, одна з яких вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Загибель Частякова

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про те, що помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув у Київській області.

Майору подарували шість бойових гранат. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну з них Частяков показував синові, у цей момент стався нещасний випадок.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що гранати Частякову подарував офіцер з Апарату головнокомандувача ЗСУ. Він придбав їх без відповідного дозволу.

Сьогодні, 9 листопада, Печерський районний суд Києва не став обирати йому запобіжний захід.

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