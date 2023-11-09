RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует отказ в мере пресечения для офицера

Фото: прокуратура обжалует отказ в мере пресечения для офицера, который подарил гранаты помощнику Залужного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Спецпрокуратура обжалует решение суда отказаться от избрания меры пресечения подозреваемому в деле о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

По информации ведомства, прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона подготовят апелляционную жалобу на решение суда не избирать меру пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ.

Ранее ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием. Офицер мог подарить помощнику Залужного шесть боевых гранат, одна из которых взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте. 

Гибель Частякова

Напомним, 6 ноября стало известно о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области. 

Майору подарили шесть боевых гранат. Согласно данным министра внутренних дел Игоря Клименко, одну из них Частяков показывал сыну, в этот момент произошел несчастный случай. 

Позже правоохранители выяснили, что гранаты Частякову подарил офицер из Аппарата главнокомандующего ВСУ. Он приобрел их без соответствующего разрешения. 

Сегодня, 9 ноября, Печерский районный суд Киева не стал избирать ему меру пресечения. .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйСудМера пресечения