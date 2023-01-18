ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загибель Монастирського. Кабмін сьогодні призначить тимчасового главу МВС

Новость на русском →
Київ, Середа 18 січня 2023 13:15
Загибель Монастирського. Кабмін сьогодні призначить тимчасового главу МВС Фото: покійний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Наталія Юрченко

Кабінет міністрів сьогодні, 18 січня, призначить тимчасового виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ замість Дениса Монастирського, який загинув внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прем'єр-міністра Ольга Куришко.

За її словами, сьогодні відбудеться позачергове засідання уряду, під час якого призначать тимчасового очільника МВС.

"Планується засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо призначення виконуючого обов'язки міністра", - зазначила вона.

Водночас голова правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас в ефірі телемарафону зазначив, що тимчасово обов'язки міністра внутрішніх справ виконуватиме один з його заступників.

Варто зазначити, що у Монастирського залишилося п'ять заступників: Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.

При цьому радник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону зазначив, що засідання Кабміну заплановане на 15:00.

Нагадаємо, сьогодні у Броварах впав вертоліт ДСНС, на борту якого був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 15 осіб, серед них керівництво МВС та троє дітей.

Детальніше про авіакатастрофу у Броварах - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Бровари Денис Монастирський Авиакатастрофа
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС