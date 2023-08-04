Загибель керівництва МВС у Броварах. Що відомо про перебіг розслідування та причини авіакатастрофи

Що сталося у Броварах

18 січня 2023 у житловому кварталі Броварів на Київщині розбився гелікоптер, на борту якого перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович та їхні помічники. Вони прямували у відрядження до Харківської та Дніпропетровської областей.

Гелікоптер летів на дуже низькій висоті через туман. Катастрофа сталася поряд з житловими будинками та дитячим садком, після чого у садочку почалася пожежа.

Внаслідок аварії загинуло 14 людей. Це всі члени екіпажу гелікоптера, керівництво МВС та жителі Броварів (серед яких одна дитина). Травми отримала ще 31 особа – діти та дорослі, які перебували у дитячому садку.

Фото: будівля дитячого садка у Броварах після падіння вертольота (Віталій Носач, РБК-Україна)

Версія щодо диверсії не підтвердилась. Причини катастрофи

Спочатку слідство висувало кілька версій трагедії:

замах на життя державних діячів, включаючи диверсію;

збиття літального апарату;

конфліктна ситуація на борту судна;

помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

Проте версія про замах на життя керівництва МВС не підтвердилася. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін наприкінці липня.

Після розшифровки "чорних скриньок" та технічних експертиз спеціалісти по хвилинах відновили день аварії, також у 3-D змоделювали момент падіння вертольота EC 225 LP.

Причиною трагедії стало порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідство встановило, що незважаючи на погіршення погодних умов, чиновники ДСНС не повідомили про це командира екіпажу та не скасували чи перенесли польот.

При цьому вертоліт перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області та не мав дозволів на інші види польотів. Екіпаж не мав необхідних допусків і сертифікатів для роботи в складних метеоумовах.

Хронологія катастрофи:

Через складні умови гелікоптер був змушений спуститися на гранично низьку висоту, яка навіть менша за висоту будівель на маршруті руху.

Командир екіпажу, коли побачив багатоповерховий будинок, почав здійснювати маневр обльоту.

Гелікоптер різко піднявся вгору, пілот втратив орієнтування в просторі і не маючи потрібних навичок, завершуючи маневр, допустив зіткнення із землею.

При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Фото: реконструкція польоту гелікоптера та його падіння (dbr.gov.ua)

Кого звинувачують у падінні гелікоптера у Броварах

ДБР повідомило про підозру 5 чиновникам Державної служби з надзвичайних ситуацій у справі про авіакатастрофу в Броварах. Серед них:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України із міста Ніжин Чернігівської області.

Їх підозрюють в порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей і велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України) та в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваних заарештували

4 серпня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід усім підозрюваним. Чотирьох із них відправили під варту без можливості внесення застави, а один підозрюваний буде під домашнім арештом.

Зокрема, начальника Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС Івана Коробку заарештували на два місяці. Проте сам Коробка заперечує свою провину та подаватиме апеляцію. Він стверджує, що діяв "відповідно до керівних документів": професійний рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад, а "погода була льотною".

Також 60 діб під вартою будуть в.о. командира частини Володимир Леонов, чиновники ДСНС Андрій Дворник та Олег Іванов.

Начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Яну Кошману суд призначив 2 місяці цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.