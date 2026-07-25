Загибель динозаврів: вчені з'ясували, чому удар астероїда став фатальним

Геологічні докази

Головним матеріальним свідченням падіння астероїда є так звана межа K-Pg (межа крейдового та палеогенового періодів). Це тонкий шар глини, який вчені знаходять у геологічних відкладеннях по всій планеті.

Він сформувався з дрібних частинок і речовини, викинутих у повітря під час грандіозного вибуху, які згодом осіли на поверхню.

Щоб точно встановити хімічний склад космічного тіла дослідники провели аналіз ізотопів нікелю у зразках цієї глини.

Результати показали чітку маркувальну ознаку: астероїд Чикшулуб належав до так званих CO-хондритів (підгрупа Орнан) - первинних порід, що збереглися у практично незмінному стані від моменту формування Сонячної системи.

Вчені пояснили: вуглецеві хондрити самі по собі є рідкістю і становлять лише близько 5 відсотків від усіх метеоритів, знайдених на Землі. А об'єкти класу CO є ще більш екзотичними. Вони походять із далеких, багатих на уламки окраїн нашої планетної системи.

Ключові хімічні особливості CO-хондритів:

Відносно низька концентрація летких елементів - води, вуглецю та цинку.

Суттєво менший вміст сірки - приблизно вдвічі менше, ніж показували попередні розрахунки та моделі.

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Як насправді настала імпактна зима?

У попередніх наукових моделях вважалося, що саме сірчані гази, вивільнені під час руйнування астероїда, стали головним "збройним фактором". Сірка надзвичайно ефективно відбиває сонячні промені, тому її значна концентрація у повітрі вважалася основною причиною швидкого охолодження планети.

Проте низький вміст сірки в CO-хондритах спростовує цю гіпотезу.

Як пояснив співавтор дослідження, професор Брюссельського вільного університету та Ванкуверського університету Британської Колумбії Філіп Клейс, нове відкриття не скасовує факту масового вимирання через удар, проте змінює розуміння його фізичних причин.

Головними чинниками формування глобальної імпактної зими тепер називають:

Дрібнодисперсний пил та уламки гірських порід, підняті вибухом високо у стратосферу, які залишалися у завислому стані тривалий час.

Сажу та кіпоть від масштабних лісових пожеж, які охопили планету одразу після удару.

Саме ця щільна хмара пилу й сажі заблокувала доступ сонячного світла до поверхні Землі, зупинила процес фотосинтезу, спричинила різке та тривале падіння температури й зрештою зруйнувала глобальні екосистеми.

За словами науковців, той факт, що Земля зіштовхнулася з настільки рідкісним і далеким космічним об'єктом, підкреслює катастрофічний і фатальний характер цієї події для динозаврів.

Аналіз феномену триває й досі і часто стає предметом гострих дискусій у науковій спільноті.