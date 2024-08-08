Загибель "азовця" Іщенка у полоні РФ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Розслідування проводитиметься за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством - ч. 2 ст. 438 КК України.

"У межах розпочатого провадження правоохоронці розслідують обставини загибелі захисника полку "Азов" внаслідок отриманих в полоні множинних травм. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - пише Офіс генерального прокурора.

Наразі тривають слідчі дії, які спрямовані на встановлення усіх обставин злочину.

Інформація, яку має Офіс генерального прокурора, вказує на те, що російські командири не лише не запобігають злочинам проти полонених, але й заохочують до цього та віддають відповідні накази.

Станом на сьогодні розслідується вбивство 64 українських військовополонених Збройними силами Росії. Зокрема потерпілими від тортур визнано більше 2,2 тисячі військовополонених.

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо про смерть військовополоненого українця Олександра Іщенка у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, який був воїном "Азову". Бійцю на момент загибелі було 55 років.

Пізніше заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар підтвердив інформацію щодо загибелі бійця та назвав це цинічним порушенням росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.