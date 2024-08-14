Загарбники вночі атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Нічна атака дронів

Про пуски та переміщення ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомили, що російські дрони рухаються у напрямку північних областей, зокрема Сумської, Чернігівської та Київської. Також стало відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які просувалися в напрямку Дніпра.

Повітряна тривога була оголошена й у столиці, де в Київській області працювала ППО. У Києві та області влучань у житлові та критичні об'єкти не зафіксовано.

Чернігівська та Житомирська області були атаковані дронами-камікадзе в ніч на 14 серпня, у результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти.

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