Загарбники вночі атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти здійснили масовану атаку на територію України.
Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
З повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).
У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито 17 ворожих дронів.
Російські безпілотники були знищені у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.
Про пуски та переміщення ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомили, що російські дрони рухаються у напрямку північних областей, зокрема Сумської, Чернігівської та Київської. Також стало відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які просувалися в напрямку Дніпра.
Повітряна тривога була оголошена й у столиці, де в Київській області працювала ППО. У Києві та області влучань у житлові та критичні об'єкти не зафіксовано.
Чернігівська та Житомирська області були атаковані дронами-камікадзе в ніч на 14 серпня, у результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти.
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