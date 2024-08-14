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Загарбники вночі атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти здійснили масовану атаку на територію України.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

З повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито 17 ворожих дронів.

Російські безпілотники були знищені у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Нічна атака дронів

Про пуски та переміщення ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомили, що російські дрони рухаються у напрямку північних областей, зокрема Сумської, Чернігівської та Київської. Також стало відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які просувалися в напрямку Дніпра.

Повітряна тривога була оголошена й у столиці, де в Київській області працювала ППО. У Києві та області влучань у житлові та критичні об'єкти не зафіксовано.

Чернігівська та Житомирська області були атаковані дронами-камікадзе в ніч на 14 серпня, у результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти.

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