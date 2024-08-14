Захватчики ночью атаковали Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Из воздушного пространства Белгородской области РФ были запущены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 23 "Шахеды" из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).

В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил было сбито 17 вражеских дронов.

Российские беспилотники были уничтожены в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.