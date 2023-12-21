Загарбники використовують освітні організації для депортації українських дітей, - ISW

Зазначається, що в період між 8 та 18 грудня шість українських сімей вирушили у "відпустку" до Сочі з громадсько-просвітницькою організацією "Знання". Сім'ї, ймовірно, були "евакуйовані" загарбниками з міста Херсона перед виходом Росії з правобережних районів Херсонської області у листопаді 2022 року.

Раніше в ISW оцінювали, що «евакуація» Росією у 2022 році цивільного населення Херсона та Херсонської області була частиною більшої схеми подальшого переселення великої кількості українців на територію РФ, що є очевидним порушенням міжнародного права.

Ісламізація окупованого сходу України

Тим часом, зазначають в Інституті вивчення війни, глава Чечні Рамзан Кадиров використовує релігійних лідерів свого режиму для розширення релігійного впливу на тимчасово окупованих територіях України.

19 грудня Кадиров заявив, що делегація на чолі з верховним муфтієм Чечні Салахом Межиєвим відвідала тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області, де провела п'ятничну молитву намаз у тимчасово окупованому Маріуполі.

Повідомляється, що Межієв відвідав чеченських бойовиків, що діють в Україні та зустрівся з лідерами мусульманських громад терористичної "Донецької народної республіки". Він надав їм гуманітарну допомогу, а також відвідав змагання у місцевому медресе на тимчасово окупованій Луганській області.

"Російська окупаційна влада уже давно використовує релігію як інструмент посилення соціального контролю над окупованими територіями України. І Росія, ймовірно, покладається на Кадирова та чеченську владу, щоб задовольнити мусульманські громади на окупованих територіях, які можуть бути не настільки прихильні до зусиль Російської православної церкви, спрямованих на зміцнення окупаційного контролю", - йдеться у звіті ISW.

Злочини росіян на тимчасово окупованих територіях України

За даними Центру національного спротиву, росіяни продовжують масово викрадати українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Таким чином загарбники намагаються посилити репресивний режим у нелояльних регіонах.

За останніми даними, загарбники вивезли з тимчасово окупованих територій близько 20 тисяч неповнолітніх дітей. Їх перемістили до Росії або на підконтрольну РФ територію без згоди сім'ї чи опікунів, що є воєнним злочином.

Ці факти призвели до того, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженій у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

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