Загарбники використовують освітні організації для депортації українських дітей, - ISW

Загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують використовувати освітні організації для сприяння тимчасовій депортації українців до Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що в період між 8 та 18 грудня шість українських сімей вирушили у "відпустку" до Сочі з громадсько-просвітницькою організацією "Знання". Сім'ї, ймовірно, були "евакуйовані" загарбниками з міста Херсона перед виходом Росії з правобережних районів Херсонської області у листопаді 2022 року.
Раніше в ISW оцінювали, що «евакуація» Росією у 2022 році цивільного населення Херсона та Херсонської області була частиною більшої схеми подальшого переселення великої кількості українців на територію РФ, що є очевидним порушенням міжнародного права.
Тим часом, зазначають в Інституті вивчення війни, глава Чечні Рамзан Кадиров використовує релігійних лідерів свого режиму для розширення релігійного впливу на тимчасово окупованих територіях України.
19 грудня Кадиров заявив, що делегація на чолі з верховним муфтієм Чечні Салахом Межиєвим відвідала тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області, де провела п'ятничну молитву намаз у тимчасово окупованому Маріуполі.
Повідомляється, що Межієв відвідав чеченських бойовиків, що діють в Україні та зустрівся з лідерами мусульманських громад терористичної "Донецької народної республіки". Він надав їм гуманітарну допомогу, а також відвідав змагання у місцевому медресе на тимчасово окупованій Луганській області.
"Російська окупаційна влада уже давно використовує релігію як інструмент посилення соціального контролю над окупованими територіями України. І Росія, ймовірно, покладається на Кадирова та чеченську владу, щоб задовольнити мусульманські громади на окупованих територіях, які можуть бути не настільки прихильні до зусиль Російської православної церкви, спрямованих на зміцнення окупаційного контролю", - йдеться у звіті ISW.
За даними Центру національного спротиву, росіяни продовжують масово викрадати українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Таким чином загарбники намагаються посилити репресивний режим у нелояльних регіонах.
За останніми даними, загарбники вивезли з тимчасово окупованих територій близько 20 тисяч неповнолітніх дітей. Їх перемістили до Росії або на підконтрольну РФ територію без згоди сім'ї чи опікунів, що є воєнним злочином.
Ці факти призвели до того, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженій у справах дітей Марії Львової-Бєлової.
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