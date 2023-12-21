Захватчики используют образовательные организации для депортации украинских детей, - ISW

Отмечается, что в период между 8 и 18 декабря шестеро украинских семей отправились в "отпуск" в Сочи с общественно-просветительской организацией "Знание". Семьи, вероятно, были "эвакуированы" захватчиками из города Херсон перед уходом России из правобережных районов Херсонской области в ноябре 2022 года.

Ранее в ISW оценивали, что "эвакуация" Россией в 2022 году гражданского населения Херсона и Херсонской области была частью большей схемы дальнейшего переселения большого количества украинцев на территорию РФ, что является очевидным нарушением международного права.

Исламизация оккупированного востока Украины

Тем временем, отмечают в Институте изучения войны, глава Чечни Рамзан Кадыров использует религиозных лидеров своего режима для расширения религиозного влияния на временно оккупированных территориях Украины.

19 декабря Кадыров заявил, что делегация во главе с верховным муфтием Чечни Салахом Межиевым посетила временно оккупированные Донецкую и Луганскую области, где провела пятничную молитву намаз во временно оккупированном Мариуполе.

Сообщается, что Межиев посетил чеченских боевиков, действующих в Украине и встретился с лидерами мусульманских общин террористической "Донецкой народной республики". Он предоставил им гуманитарную помощь, а также посетил соревнования в местном медресе на временно оккупированной Луганской области.

"Российская оккупационная власть уже давно использует религию как инструмент усиления социального контроля над оккупированными территориями Украины. И Россия, вероятно, полагается на Кадырова и чеченские власти, чтобы удовлетворить мусульманские общины на оккупированных территориях, которые могут быть не столь благосклонны к усилиям Русской православной церкви, направленным на укрепление оккупационного контроля", - говорится в отчете ISW.

Преступления россиян на временно оккупированных территориях Украины

По данным Центра национального сопротивления, россияне продолжают массово похищать украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях. Таким образом захватчики пытаются усилить репрессивный режим в нелояльных регионах.

По последним данным, захватчики вывезли со временно оккупированных территорий около 20 тысяч несовершеннолетних детей. Их переместили в Россию или на подконтрольную РФ территорию без согласия семьи или опекунов, что является военным преступлением.

Эти факты привели к тому, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой.

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