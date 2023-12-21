Захватчики используют образовательные организации для депортации украинских детей, - ISW

Захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают использовать образовательные организации для содействия временной депортации украинцев в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что в период между 8 и 18 декабря шестеро украинских семей отправились в "отпуск" в Сочи с общественно-просветительской организацией "Знание". Семьи, вероятно, были "эвакуированы" захватчиками из города Херсон перед уходом России из правобережных районов Херсонской области в ноябре 2022 года.
Ранее в ISW оценивали, что "эвакуация" Россией в 2022 году гражданского населения Херсона и Херсонской области была частью большей схемы дальнейшего переселения большого количества украинцев на территорию РФ, что является очевидным нарушением международного права.
Тем временем, отмечают в Институте изучения войны, глава Чечни Рамзан Кадыров использует религиозных лидеров своего режима для расширения религиозного влияния на временно оккупированных территориях Украины.
19 декабря Кадыров заявил, что делегация во главе с верховным муфтием Чечни Салахом Межиевым посетила временно оккупированные Донецкую и Луганскую области, где провела пятничную молитву намаз во временно оккупированном Мариуполе.
Сообщается, что Межиев посетил чеченских боевиков, действующих в Украине и встретился с лидерами мусульманских общин террористической "Донецкой народной республики". Он предоставил им гуманитарную помощь, а также посетил соревнования в местном медресе на временно оккупированной Луганской области.
"Российская оккупационная власть уже давно использует религию как инструмент усиления социального контроля над оккупированными территориями Украины. И Россия, вероятно, полагается на Кадырова и чеченские власти, чтобы удовлетворить мусульманские общины на оккупированных территориях, которые могут быть не столь благосклонны к усилиям Русской православной церкви, направленным на укрепление оккупационного контроля", - говорится в отчете ISW.
По данным Центра национального сопротивления, россияне продолжают массово похищать украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях. Таким образом захватчики пытаются усилить репрессивный режим в нелояльных регионах.
По последним данным, захватчики вывезли со временно оккупированных территорий около 20 тысяч несовершеннолетних детей. Их переместили в Россию или на подконтрольную РФ территорию без согласия семьи или опекунов, что является военным преступлением.
Эти факты привели к тому, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой.
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