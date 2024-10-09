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Загарбники продовжують наступ у Торецьку: тривають бої, ситуація змінюється щогодини

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська продовжують просування по вулиці Центральній у Торецьку, де точаться запеклі бої. Ситуація змінюється буквально щогодини.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - зазначила вона.

Бобовнікова додала, що росіяни намагаються штурмувати позиції українських військ не лише в Торецьку, але й у районі Часового Яру, Нью-Йорка та на Сіверському напрямку.

За словами речниці, російські війська здебільшого застосовують тактику малих груп і рідко використовують техніку.

"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила Бобовнікова.

Вона додала, що проти українських військових воюють кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.

Ситуація у Торецьку

Ситуація в Торецьку, Донецька область, залишається складною. Російські війська зайшли на східну околицю міста, і бої ведуться буквально за кожен під'їзд.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що російські окупанти намагаються просунутися в Торецьк з південних та південно-східних околиць, а також ведуть наступальні дії в районах Нью-Йорка та Неліпівки.

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