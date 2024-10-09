Загарбники продовжують наступ у Торецьку: тривають бої, ситуація змінюється щогодини

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - зазначила вона.

Бобовнікова додала, що росіяни намагаються штурмувати позиції українських військ не лише в Торецьку, але й у районі Часового Яру, Нью-Йорка та на Сіверському напрямку.

За словами речниці, російські війська здебільшого застосовують тактику малих груп і рідко використовують техніку.

"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила Бобовнікова.

Вона додала, що проти українських військових воюють кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.