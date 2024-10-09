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Захватчики продолжают наступление в Торецке: продолжаются бои, ситуация меняется каждый час

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке, где идут ожесточенные бои. Ситуация меняется буквально каждый час.

Об этом заявила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", - отметила она.

Бобовникова добавила, что россияне пытаются штурмовать позиции украинских войск не только в Торецке, но и в районе Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении.

По словам спикера, российские войска в основном применяют тактику малых групп и редко используют технику.

"Преимущественно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - отметила Бобовникова.

Она добавила, что против украинских военных воюют кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.

Ситуация в Торецке

Ситуация в Торецке, Донецкая область остается сложной. Российские войска зашли на восточную окраину города и бои ведутся буквально за каждый подъезд.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что российские кафиры пытаются продвинуться в Торецк с южных и юго-восточных окраин, а также ведут наступательные действия в районах Нью-Йорка и Нелиповки.

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