Загарбники продовжують наступ у Торецьку: тривають бої, ситуація змінюється щогодини
Російські війська продовжують просування по вулиці Центральній у Торецьку, де точаться запеклі бої. Ситуація змінюється буквально щогодини.
Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - зазначила вона.
Бобовнікова додала, що росіяни намагаються штурмувати позиції українських військ не лише в Торецьку, але й у районі Часового Яру, Нью-Йорка та на Сіверському напрямку.
За словами речниці, російські війська здебільшого застосовують тактику малих груп і рідко використовують техніку.
"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила Бобовнікова.
Вона додала, що проти українських військових воюють кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.
Ситуація у Торецьку
Ситуація в Торецьку, Донецька область, залишається складною. Російські війська зайшли на східну околицю міста, і бої ведуться буквально за кожен під'їзд.
Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що російські окупанти намагаються просунутися в Торецьк з південних та південно-східних околиць, а також ведуть наступальні дії в районах Нью-Йорка та Неліпівки.
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