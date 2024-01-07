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Загарбники посилюють мобілізацію на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: росіяни мобілізовують чоловіче населення на окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків. В окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя запрацювали нові "військкомати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними підпілля, загарбники активно займаються пошуком чоловіків, яких примусово мобілізують до лав Збройних сил РФ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, освітян, працівників комунальних підприємств. Також до цих списків потрапляють і підлітки з 17 років.

Зокрема для цього в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя розгорнули  нові "військкомати". Їх очолили завезені з Росії військові.

"Ворогу вигідна смерть українців незалежно від сторони де вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ", - повідомляє Центр нацспротиву.

Росія активно шукає людей для війни проти України

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не зменшують темпів мобілізації у тимчасово окупованих районах Запорізької області. На облік ставлять юнаків з 17 років.

У партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг до її лав.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.

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Мобілізація в Росії