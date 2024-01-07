Захватчики усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС

Согласно информации подполья, захватчики активно занимаются поиском мужчин, которых принудительно мобилизуют в ряды Вооруженных сил РФ. В мобилизационные списки вносят врачей, педагогов, работников коммунальных предприятий. Также в эти списки попадают и подростки с 17 лет.

В частности, для этого в оккупированных городах Херсонщины и Запорожья развернули новые "военкоматы", которые возглавили завезенные из России военные.

"Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ", - сообщает Центр нацсопротивления.

Россия активно ищет людей для войны против Украины

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне не сбавляют темпов мобилизации во временно оккупированных районах Запорожской области. На учет ставят юношей с 17 лет.

У партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг в ее ряды.

Однако по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.