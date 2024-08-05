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Загарбники на окупованій частині Херсонської області запроваджують нові обмеження для місцевих

Фото: запровадження обмежень на ТОТ Херсонської області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

З 1 вересня ворог запроваджує на тимчасово окупованих територіях Новокаховського району Херсонської області пропускний режим. Дані заходи вживаються загарбниками з метою посилення фільтраційних заходів місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Насамперед йдеться про Нову Каховку та  15-ти кілометрову зону. Прийом заявок на отримання необхідного папірця вже розпочали в російських окупаційних адміністраціях області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, під таким прикриттям ворог вчергове проводить фільтраційні заходи. Адже так звана перепустка не знадобиться місцевим жителям із російським паспортом і пропискою.

Також у Центрі нацспротиву зауважили, що контроль усіх цивільних, які планують виїзд із тимчасово окупованої Херсонської області, посилився. Це стосувалося тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець.

Заходи РФ з паспортизації українців

Нагадаємо, що за даними ЦНС, вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі, якщо ті не мають паспорт Росії.

Також ми розповідали, що з 2025 року загарбники обіцяють відбирати авто в українців, які не отримають російський паспорт.

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