Загарбники на окупованій частині Херсонської області запроваджують нові обмеження для місцевих

З 1 вересня ворог запроваджує на тимчасово окупованих територіях Новокаховського району Херсонської області пропускний режим. Дані заходи вживаються загарбниками з метою посилення фільтраційних заходів місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Насамперед йдеться про Нову Каховку та 15-ти кілометрову зону. Прийом заявок на отримання необхідного папірця вже розпочали в російських окупаційних адміністраціях області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в ЦНС, під таким прикриттям ворог вчергове проводить фільтраційні заходи. Адже так звана перепустка не знадобиться місцевим жителям із російським паспортом і пропискою.
Також у Центрі нацспротиву зауважили, що контроль усіх цивільних, які планують виїзд із тимчасово окупованої Херсонської області, посилився. Це стосувалося тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець.
Нагадаємо, що за даними ЦНС, вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі, якщо ті не мають паспорт Росії.
Також ми розповідали, що з 2025 року загарбники обіцяють відбирати авто в українців, які не отримають російський паспорт.
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