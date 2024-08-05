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Захватчики на оккупированной части Херсонской области вводят новые ограничения для местных

Фото: введение ограничений на ВОТ Херсонской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

С 1 сентября враг вводит на временно оккупированных территориях Новокаховского района Херсонской области пропускной режим. Данные меры принимаются захватчиками с целью усиления фильтрационных мер местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Прежде всего речь идет о Новой Каховке и    15-ти километровую зону. Прием заявок на получение необходимой бумажки уже был начат в российских оккупационных администрациях области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, под таким прикрытием враг в очередной раз проводит фильтрационные мероприятия. Ведь так называемый пропуск не понадобится местным жителям с российским паспортом и пропиской.

Также в Центре нацсопротивления отметили, что контроль всех гражданских, планирующих выезд из временно оккупированной Херсонской области, усилился. Это касалось тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку.

Меры РФ по паспортизации украинцев

Напомним, что по данным ЦНС, беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи, если у них нет паспорта России.

Также мы рассказывали, что с 2025 года захватчики обещают отбирать авто у украинцев, которые не получат паспорт.

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