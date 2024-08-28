Загарбники активно наступають на чотирьох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

Ворожі обстріли

Впродовж дня держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, а також 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Крім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська і Липців.

За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 76 окупантів, знищили два танки, артилерійську систему, 32 БпЛА, п’ять автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено дев’ять артилерійських систем та три автомобіля.

На Куп’янському напрямку ворог 23 рази атакував наші оборонні рубежі біля населених пунктів Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка. Підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників у районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три і чотири відповідно.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, біля Григорівки, а також, без авіапідтримки, поблизу Іванівського та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають біля Нью-Йорка та Неліпівки.

На Покровському напрямку ворог прикладає головні зусилля у наступі. Впродовж цієї доби агресор атакував наші позиції 59 разів. У районах Новогродівки та Гродівки сталося більше половина від усіх боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 - пораненими. Знищено три автомобіля і БТР. Також українські захисники суттєво пошкодили ще дві артсистеми і два автомобілі.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них тривають. Переважно бої відбуваються біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки та Георгіївки. Зазнають втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.