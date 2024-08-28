Захватчики активно наступают на четырех направлениях в Донецкой области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение дня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, а также 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БПЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг 23 раза атаковал наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка. Подразделения Сил обороны отбили 21 атаку. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.

На Северском направлении враг четыре раза штурмовыми действиями пытаются вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спирного. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, у Григорьевки, а также, без авиаподдержки, вблизи Ивановского и Клещеевки.

На Торецком направлении оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы - 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются возле Нью-Йорка и Нелиповки.

На Покровском направлении враг прикладывает главные усилия в наступлении. В течение этих суток агрессор атаковал наши позиции 59 раз. В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины от всех боестолкновений.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники существенно повредили еще две артсистемы и два автомобиля.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. Преимущественно бои происходят возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.

На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отбиты два штурма российских захватчиков, неподалеку Роботино и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.