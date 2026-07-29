Заганяє у скруту та з'їдає зарплату. Що відбувається з орендою житла в Україні

Західні області стали епіцентром цінового стрибка на ринку нерухомості, де оренда поглинає левову частку доходів громадян. У той час як у Києві ціни майже не змінюються, у безпечніших регіонах винайняти навіть скромне житло стає дедалі складніше.

Як війна перекроїла вартість найму та чим це загрожує внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – у матеріалі РБК-Україна .

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Зростання орендної плати: в Ужгороді збільшилася на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, у Львові – на 29%.

в Ужгороді збільшилася на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, у Львові – на 29%. Удар по бюджету: найм однокімнатної квартири на заході забирає 66–75% середньої зарплати.

найм однокімнатної квартири на заході забирає 66–75% середньої зарплати. Головні орендарі: 68% переселенців змушені орендувати житло.

68% переселенців змушені орендувати житло. Вимушена економія: через ціни на дах над головою 38% малозабезпечених економлять на їжі, а 42% – на одязі.

Ціновий розрив

Через війну багато українців шукають житло у відносно безпечних містах, проте дозволити його собі може все менше громадян. За останній рік ціни на оренду в західних регіонах значно зросли і за темпами зростання обігнали навіть Київ.

Як зазначає керівниця "ЛУН Статистика" Людмила Кірюхіна у коментарі РБК-Україна, вартість оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилася на 19% і сягнула 22 500 грн, в Івано-Франківську – на 22% (18 000 грн), а у Львові – аж на 29% (22 500 грн). Для порівняння: у Києві за цей самий період медіанна ціна зросла лише на 6%.

"Однією з причин стала ситуація в столиці: через безпекові фактори цієї зими ринок тимчасово пригальмував, а навесні ми навіть спостерігали локальне зниження цін. Натомість у західних містах попит залишався стабільно високим", – пояснює Людмила Кірюхіна.

Тим часом, додає експертка, ціни на квартири створюють дуже високе навантаження на сімейний бюджет. У Львові, Ужгороді та Івано-Франківську вартість оренди однокімнатної квартири вже становить приблизно 66–75% середньої місцевої заробітної платні.

Житлова бідність

Найбільше від зростання цін потерпають внутрішньо переміщені особи. За даними директорки Cedos Анастасії Бобрової, серед людей, які були змушені переїхати після 24 лютого 2022 року, 68% орендують житло. Водночас тільки 8% людей, які не змінювали місце проживання, є орендарями.

Оренда створює колосальне фінансове навантаження, особливо для родин з середнім або низьким доходом. Згідно з опитуваннями Cedos, оплата житла є фінансово обтяжливою для багатьох родин: у 2024 році 43% опитаних витрачали на нього понад третину доходів.

У 2025 році тенденція збереглася: серед родин із низькими статками 16% віддають на оренду більше половини бюджету, через що 38% змушені економити на їжі, а 42% – на одязі, зауважує Боброва.