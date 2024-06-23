Зафіксували порушення з боку ТЦК? У Сухопутних військах розповіли, куди звертатися

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії триває загальна мобілізація. За новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня 2024.

Уточнити облікові дані через ТЦК, ЦНАПи чи у мобільному застосунку "Резерв+".

Раніше у Міноборони прокоментували ідею щодо запровадження електронних повісток в Україні.

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