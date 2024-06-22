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Міноборони про електронні повістки: не будуть розроблятися без відповідного закону

Україна , Субота 22 червня 2024 09:17
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Міноборони про електронні повістки: не будуть розроблятися без відповідного закону Фото: у Міноборони прокоментували ідею електронних повісток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Наразі у Міністерстві оборони не працюють над впровадженням електронних повісток. Для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в інтерв'ю NV.

"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв+ немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється", - заявила Черногоренко.

За її словами, поки не буде прийняте відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися.

На питання про те, чи підтримує заступниця міністра оборони ідею електронних повісток, вона заявила, що це можливо тільки за умови, що від ідеї до прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Нагадаємо, що в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного - це мобільний застосунок "Резерв+".

У ньому військовозобов'язані українці можуть оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня 2024 року, що фактично замініє похід до ТЦК.

Крім того, у "Резерв+" з'явився електронний аналог паперових військово-облікових документів. Це спеціальний Qr-код.

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