Зафиксировали нарушения со стороны ТЦК? В Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.

Уточнить учетные данные через ТЦК, ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".

Ранее в Минобороны прокомментировали идею о внедрении электронных повесток в Украине.

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