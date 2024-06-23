Зафиксировали нарушения со стороны ТЦК? В Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться

Украинцы могут на горячие линии сообщить о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК. Также можно уточнить по мобилизации и воинскому учету в своем регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Как отмечается, для обращения граждан, обратной связи и оперативного реагирования на проблемы в каждом областном ТЦК и СП определены контактные номера телефонов.
Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП, имеет вопрос о мобилизации и воинском учете в своем регионе, просят обращаться:
Оперативное командование "Север"
Оперативное командование "Юг"
Оперативное командование "Запад"
Оперативное командование "Восток"
Также работает горячая линия командования Сухопутных войск ВСУ: 0800301937.
Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.
Уточнить учетные данные через ТЦК, ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".
Ранее в Минобороны прокомментировали идею о внедрении электронных повесток в Украине.
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