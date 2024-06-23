Зафіксували порушення з боку ТЦК? У Сухопутних військах розповіли, куди звертатися
Українці можуть на гарячі лінії повідомити про порушення з боку військовослужбовців ТЦК. Також можна уточнити щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
Як зазначається, для звернення громадян, зворотного зв'язку та оперативного реагування на проблеми у кожному обласному ТЦК та СП визначені контактні номери телефонів.
Усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, просять звертатися:
Оперативне командування "Північ"
- Київський міський ТЦК та СП: (066) 033 78 17 цілодобово;
- Київський обласний ТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);
- Житомирський обласний ТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);
- Чернігівський обласний ТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);
- Черкаський обласний ТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);
- Сумський обласний ТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);
- Полтавський обласний ТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).
Оперативне командування "Південь"
- Кіровоградський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 62 цілодобово;
- Миколаївський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 52 цілодобово;
- Одеський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 37 цілодобово;
- Вінницький обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 65 цілодобово;
- Херсонський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).
Оперативне командування "Захід"
- Закарпатський обласний ТЦК та СП: (066) 033 80 24 цілодобово;
- Івано-Франківський обласний ТЦК та СП: (066) 033 80 59 цілодобово;
- Тернопільський обласний ТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);
- Хмельницький обласний ТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00);
- Волинський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00);
- Львівський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 91 цілодобово;
- Рівненський обласний ТЦК та СП: (066) 033 79 81 цілодобово;
- Чернівецький обласний ТЦК та СП: (066) 033 80 61 цілодобово.
Оперативне командування "Схід"
- Дніпропетровський обласний ТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);
- Запорізький обласний ТЦК та СП: (066) 033 81 29 цілодобово;
- Харківський обласний ТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);
- Донецький обласний ТЦК та СП: (066) 033 81 35 цілодобово;
- Луганський обласний ТЦК та СП: (066) 033 81 69 цілодобово.
Також працює гаряча лінія командування Сухопутних військ ЗСУ: 0 800 301 937.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії триває загальна мобілізація. За новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня 2024.
Уточнити облікові дані через ТЦК, ЦНАПи чи у мобільному застосунку "Резерв+".
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