Зафіксували порушення з боку ТЦК? У Сухопутних військах розповіли, куди звертатися

Українці можуть на гарячі лінії повідомити про порушення з боку військовослужбовців ТЦК. Також можна уточнити щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, просять звертатися:

Як зазначається, для звернення громадян, зворотного зв'язку та оперативного реагування на проблеми у кожному обласному ТЦК та СП визначені контактні номери телефонів.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії триває загальна мобілізація. За новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня 2024.

Уточнити облікові дані через ТЦК, ЦНАПи чи у мобільному застосунку "Резерв+".

Раніше у Міноборони прокоментували ідею щодо запровадження електронних повісток в Україні.

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