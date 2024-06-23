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Зафиксировали нарушения со стороны ТЦК? В Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться

Украина , Воскресенье 23 июня 2024 09:30
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Зафиксировали нарушения со стороны ТЦК? В Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться Фото: в Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться в случае злоупотреблений ТЦК (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут на горячие линии сообщить о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК. Также можно уточнить по мобилизации и воинскому учету в своем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Как отмечается, для обращения граждан, обратной связи и оперативного реагирования на проблемы в каждом областном ТЦК и СП определены контактные номера телефонов.

Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП, имеет вопрос о мобилизации и воинском учете в своем регионе, просят обращаться:

Оперативное командование "Север"

  • Киевский городской ТЦК и СП: (066) 033 78 17 круглосуточно;
  • Киевский областной ТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);
  • Житомирский областной ТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);
  • Черниговский областной ТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);
  • Черкасский областной ТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);
  • Сумской областной ТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);
  • Полтавский областной ТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).

Оперативное командование "Юг"

  • Кировоградский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 62 круглосуточно;
  • Николаевский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 52 круглосуточно;
  • Одесский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 37 круглосуточно;
  • Винницкий областной ТЦК и СП: (066) 033 79 65 круглосуточно;
  • Херсонский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).

Оперативное командование "Запад"

  • Закарпатский областной ТЦК и СП: (066) 033 80 24 круглосуточно;
  • Ивано-Франковский областной ТЦК и СП: (066) 033 80 59 круглосуточно;
  • Тернопольский областной ТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);
  • Хмельницкий областной ТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00);
  • Волынский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00);
  • Львовский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 91 круглосуточно;
  • Ровенский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 81 круглосуточно;
  • Черновицкий областной ТЦК и СП: (066) 033 80 61 круглосуточно.

Оперативное командование "Восток"

  • Днепропетровский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);
  • Запорожский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 29 круглосуточно;
  • Харьковский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);
  • Донецкий областной ТЦК и СП: (066) 033 81 35 круглосуточно;
  • Луганский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 69 круглосуточно.

Также работает горячая линия командования Сухопутных войск ВСУ: 0800301937.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.

Уточнить учетные данные через ТЦК, ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".

Ранее в Минобороны прокомментировали идею о внедрении электронных повесток в Украине.

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