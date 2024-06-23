Зафиксировали нарушения со стороны ТЦК? В Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться
Украинцы могут на горячие линии сообщить о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК. Также можно уточнить по мобилизации и воинскому учету в своем регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Как отмечается, для обращения граждан, обратной связи и оперативного реагирования на проблемы в каждом областном ТЦК и СП определены контактные номера телефонов.
Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП, имеет вопрос о мобилизации и воинском учете в своем регионе, просят обращаться:
Оперативное командование "Север"
- Киевский городской ТЦК и СП: (066) 033 78 17 круглосуточно;
- Киевский областной ТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);
- Житомирский областной ТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);
- Черниговский областной ТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);
- Черкасский областной ТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);
- Сумской областной ТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);
- Полтавский областной ТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).
Оперативное командование "Юг"
- Кировоградский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 62 круглосуточно;
- Николаевский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 52 круглосуточно;
- Одесский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 37 круглосуточно;
- Винницкий областной ТЦК и СП: (066) 033 79 65 круглосуточно;
- Херсонский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).
Оперативное командование "Запад"
- Закарпатский областной ТЦК и СП: (066) 033 80 24 круглосуточно;
- Ивано-Франковский областной ТЦК и СП: (066) 033 80 59 круглосуточно;
- Тернопольский областной ТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);
- Хмельницкий областной ТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00);
- Волынский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00);
- Львовский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 91 круглосуточно;
- Ровенский областной ТЦК и СП: (066) 033 79 81 круглосуточно;
- Черновицкий областной ТЦК и СП: (066) 033 80 61 круглосуточно.
Оперативное командование "Восток"
- Днепропетровский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);
- Запорожский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 29 круглосуточно;
- Харьковский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);
- Донецкий областной ТЦК и СП: (066) 033 81 35 круглосуточно;
- Луганский областной ТЦК и СП: (066) 033 81 69 круглосуточно.
Также работает горячая линия командования Сухопутных войск ВСУ: 0800301937.
Мобилизация в Украине
Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.
Уточнить учетные данные через ТЦК, ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".
Ранее в Минобороны прокомментировали идею о внедрении электронных повесток в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.