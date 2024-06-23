Зафиксировали нарушения со стороны ТЦК? В Сухопутных войсках рассказали, куда обращаться

Украинцы могут на горячие линии сообщить о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК. Также можно уточнить по мобилизации и воинскому учету в своем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП, имеет вопрос о мобилизации и воинском учете в своем регионе, просят обращаться:

Как отмечается, для обращения граждан, обратной связи и оперативного реагирования на проблемы в каждом областном ТЦК и СП определены контактные номера телефонов.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.

Уточнить учетные данные через ТЦК, ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".

Ранее в Минобороны прокомментировали идею о внедрении электронных повесток в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.