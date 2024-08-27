UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Фото: російські літаки Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У РФ зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Енгельс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4.30", - повідомили у ПС о 03:59.

До цього, о 03:18, військові повідомляли про зліт МіГ-31К. В цей час по всій території України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Крім того, ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Також у небі над Україною фіксували ворожі дрони.

Нагадаємо, що вчора Росія теж підіймала авіацію в небо та здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, було випущено 127 ракет та запущено 109 дронів.

За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, сили ППО знищили 102 ракети та 99 ударних БпЛА противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні