Зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Энгельс. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4.30", - сообщили в ПС в 03:59.

До этого, в 03:18, военные сообщали о взлете МиГ-31К. В это время по всей территории Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, в ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Также в небе над Украиной фиксировали вражеские дроны.