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Зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

Фото: российские самолеты Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа на всей территории Украины объявили тревогу. Военные зафиксировали взлет МиГ-31К, а также несколько Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Энгельс. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4.30", - сообщили в ПС в 03:59.

До этого, в 03:18, военные сообщали о взлете МиГ-31К. В это время по всей территории Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, в ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Также в небе над Украиной фиксировали вражеские дроны.

Напомним, что в прошлом Россия тоже поднимала авиацию в небо и осуществили масштабный обстрел Украины. В частности, было выпущено 127 ракет и запущено 109 дронов.

По информации командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, силы ПВО уничтожили 102 ракеты и 102 и 99 ударных БпЛА противника.

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