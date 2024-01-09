У 2023 році зафіксовано рекордну кількість мирних жителів, що постраждали від вибухів

Благодійна акція, що базується у Великій Британії, по боротьбі зі збройним насильством (AOAV) зафіксувала збільшення кількості жертв серед цивільного населення, викликаних вибухами, на 122% у 2023 році.

Зростання багато в чому зумовлене війною, що ведеться в Україні, між Ізраїлем та ХАМАСом у Газі, в Судані, М'янмі та Сомалі.

Внаслідок нападів загинуло щонайменше 15 305 мирних жителів, що на 122% більше, ніж у 2022 році. Ще десятки тисяч отримали поранення.

Також організація AOAV повідомляє, що використання зброї повітряного базування по всьому світу збільшилося на 226% у 2023 році – з 519 інцидентів у 2022 році до 1694 минулого року.

Благодійна організація також зафіксувала значне зростання використання зброї наземного базування у 2023 році.

Війна в Україні

Російські окупанти час від часу влаштовують масовані ракетні атаки по українських населених пунктах.

Остання масована атака росіян була вранці 8 січня. Вибухи чули мешканці Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу та Хмельницького.

Детальніше про ракетну атаку росіян 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

У ніч на 6 січня росіяни двічі обстріляли Покровськ. Внаслідок обстрілів є поранені.