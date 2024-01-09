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В 2023 году зафиксировано рекордное число мирных жителей, пострадавших от взрывов

Иллюстративное фото: Зафиксировано рекордное число мирных жителей пострадавших от взрывов в 2023 году (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В прошлом году количество погибших или раненых мирных жителей в результате взрывов было рекордным за последние 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Базирующаяся в Великобритании благотворительная акция по борьбе с вооруженным насилием (AOAV) зафиксировала увеличение числа жертв среди гражданского населения, вызванных взрывами, на 122% в 2023 году.

Рост во многом обусловлен войной, которая ведется в Украине, между Израилем и ХАМАС в Газе, в Судане, Мьянме и Сомали.

В результате нападений погибло по меньшей мере 15 305 мирных жителей, что на 122% больше, чем в 2022 году. Еще десятки тысяч получили ранения.

Также организация AOAV сообщает, что использование оружия воздушного базирования по всему миру увеличилось на 226% в 2023 году - с 519 инцидентов в 2022 году до 1694 в прошлом году.

Благотворительная организация также зафиксировала значительный рост использования оружия наземного базирования в 2023 году.

Война в Украине

Российские оккупанты время от времени устраивают массированные ракетные атаки по украинским населенным пунктам.

Последняя массированная атака россиян была утром 8 января. Взрывы слышали жители Харькова, Днепра, Запорожья, Кривого Рога а также Хмельницкого.

Подробнее об ракетной атаке россиян 8 января - в материале РБК-Украина.

В ночь на 6 января, россияне дважды обстреляли Покровск. В результате обстрелов есть раненые.

 

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