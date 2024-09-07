Зафіксовано 101 бій, понад половина на Покровському і Курахівському напрямках, - Генштаб

Ворожі обстріли

Зокрема, ворог продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонним районам Сумської та Чернігівської областей. Так, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів таких як Миколаївка, Порозок, Семенівка, Тимофіївка. Авіаційних ударів зазнали Горіле, Первомайське, Береза, Мала Рибиця, Веселівка та Годунівка. Всього на даний час ворог скинув на Сумську область 14 КАБів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинилась Козача Лопань.

Чотири рази ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. В напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського та поблизу Макіївки і Діброви. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 18 боєзіткнень, досі триває два боєзіткнення в районі Невського. Ситуація контрольована.

Противник надалі намагається прорвати оборону українських військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від підрозділів ЗСУ. Так, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на даний час всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Точиться бій поблизу Андріївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де захисники України відбили три атаки. Неліпівка, де вже відбито одну атакувальну дію, ще два боєзіткнення триває.

Безперервно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривають. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль.

Складна ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 27 разів атакував українські підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки на даний час тривають бої у шести локаціях.

На Времівському напрямку війська ЗСУ відбивають три атаки в бік Водяного та Вугледару, три спроби просунутись до Водяного успіхів противнику не принесли.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти завдають обстрілів по позиціям українських підрозділів та по населеним пунктам. Також ворог застосовував штурмову авіацію по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по населеним пунктам таким як Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області, скинувши десять керованих авіаційних бомб.