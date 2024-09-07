Зафиксирован 101 бой, более половины на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В частности, враг продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Так, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов, таких как Николаевка, Порозок, Семеновка, Тимофеевка. Авиационные удары получили Горилое, Первомайское, Береза, Малая Рыбица, Веселовка и Годуновка. Всего в настоящее время враг сбросил на Сумскую область 14 КАБов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции подразделений ВСУ в районе Волчанска, в настоящее время продолжается бой. Под ударами вражеских КАБов оказалась Казачья Лопань.

Четыре раза враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. В направлении Синьковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одна атака отбита Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в направлении Чернещины, Невского, Лозовой, Торского и вблизи Макеевки и Дибровы. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боестолкновений, до сих пор длится два боя в районе Невского. Ситуация контролируемая.

Противник и дальше пытается прорвать оборону украинских войск на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от подразделений ВСУ. Так, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки оккупанты четыре раза пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время все атаки отражены.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещеевки. Идет бой близ Андреевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до пяти. Враг, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, где защитники Украины отразили три атаки. Нелиповка, где уже отражено одно атакующее действие, еще два боестолкновения продолжается.

Непрерывно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении . Здесь в течение дня агрессор совершил 28 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Зеленого Поля, Лисовки, Миролюбовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Силы обороны сдерживают наступление и отразили 18 атак противника, десять боев еще продолжаются. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь.

Сложная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 27 раз атаковал украинские подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Георгиевки, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях.

На Времивском направлении войска ВСУ отбивают три атаки в сторону Водяного и Угледара, три попытки продвинуться к Водяному успехам противнику не принесли.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наносят обстрелы по позициям украинских подразделений и по населенным пунктам. Также враг применял штурмовую авиацию по Новоандреевке.

В Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по населенным пунктам таким как Урожайное, Берислав, Тягинка и Токаревка Херсонской области, сбросив десять управляемых авиационных бомб.