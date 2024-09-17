Зафіксовані нові плями. У Сумській ОВА кажуть, що ситуація на Сеймі знову погіршилася

Ситуація із забрудненням на річці Сейм у Сумській області України знову погіршилась.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.
У Сумській ОВА розповіли, що з 10 вересня ситуація на Сеймі знову погіршилася:
Причини виникнення такої ситуації, можливі наслідки та шляхи розв'язання екологічної проблеми експерти розглянули під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС.
Згідно з результатами проведених досліджень, повторний мор риби пов'язаний із забрудненням води органічними речовинами.
"В Україні жодного такого виробництва немає поблизу, натомість такі потужності наявні неподалік від нашого кордону на території РФ, відходи від якого росіяни можуть скидати у річку", - зауважили у прес-службі ОВА.
Ситуація на Сеймі погіршилась (фото: facebook.com/sumska.oda)
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив, що нині ворог активно застосовує екологічний терор - як один із видів боротьби з українським народом.
"Ми чітко прослідковуємо ці злочини стосовно наших водних ресурсів вже вдруге поспіль, адже ситуація на Сеймі після стабілізації знову погіршилася. Керівники громад та всі компетентні служби мають діяти чітко та злагоджено, ефективно відреагувати та мінімізувати негативні наслідки. Перш за все, потрібно поінформувати жителів про ситуацію, надати всі роз'яснення та застереження", - розповів він.
Виходячи з цього, очільник області доручив:
Засідання за участі Артюха (фото: facebook.com/sumska.oda)
Згідно з інформацією Сумської ОВА, моніторинг щодо ситуації, яка склалась, постійно триває:
"За наявними результатами досліджень, токсичних речовин, а також пестицидів не знайдено. Збудників хвороб також не виявлено", - уточнили у прес-службі ОВА.
Водночас наголошується, що й надалі обов'язковими є заборони щодо:
"До вивчення ситуації також долучені представники профільного міністерства, наукових установ, лабораторій, Інституту гідрометеорології. Всі відомства активно включені у роботу, у проведення, в тому числі, морфологічних лабораторних досліджень, які необхідні для визначення із першочерговими заходами реагування та збереження екосистеми Сумщини", - підсумували в ОВА.
Допис Сумської ОВА (скриншот: facebook.com/sumska.oda)
Надаємо, 28 серпня 2024 року мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.
Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (зокрема, амонію та завислих речовин).
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.
Оскільки річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії, а комунікація між країною-агресором та Україною відсутня, достеменно залишається невідомим, чи це забруднення було умисним, чи випадковим.
Однак воно небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області. А вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.
15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області. Наступного дня повідомлялось, що якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми. У пункті ж водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна по хімічному споживанню кисню.
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