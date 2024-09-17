Зафіксовані нові плями. У Сумській ОВА кажуть, що ситуація на Сеймі знову погіршилася

Яка ситуація із забрудненням Сейму

У Сумській ОВА розповіли, що з 10 вересня ситуація на Сеймі знову погіршилася:

вода (як і минулого разу) почала темніти

мешканці прилеглих населених пунктів відчувають неприємний запах

Причини виникнення такої ситуації, можливі наслідки та шляхи розв'язання екологічної проблеми експерти розглянули під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Згідно з результатами проведених досліджень, повторний мор риби пов'язаний із забрудненням води органічними речовинами.

"В Україні жодного такого виробництва немає поблизу, натомість такі потужності наявні неподалік від нашого кордону на території РФ, відходи від якого росіяни можуть скидати у річку", - зауважили у прес-службі ОВА.

Ситуація на Сеймі погіршилась (фото: facebook.com/sumska.oda)

Що вирішив очільник Сумської ОВА

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив, що нині ворог активно застосовує екологічний терор - як один із видів боротьби з українським народом.

"Ми чітко прослідковуємо ці злочини стосовно наших водних ресурсів вже вдруге поспіль, адже ситуація на Сеймі після стабілізації знову погіршилася. Керівники громад та всі компетентні служби мають діяти чітко та злагоджено, ефективно відреагувати та мінімізувати негативні наслідки. Перш за все, потрібно поінформувати жителів про ситуацію, надати всі роз'яснення та застереження", - розповів він.

Виходячи з цього, очільник області доручив:

забезпечити дотримання всіх санітарних вимог на місцях, де зафіксовані нові плями

організувати прибирання загиблих біоресурсів та їх утилізацію

встановити заборонні таблички

провести глибокий аналіз зниження рівня води за останні роки

дослідити вплив екологічної проблеми на стан здоров'я людей

Засідання за участі Артюха (фото: facebook.com/sumska.oda)

Чи можна користуватись водою та рибалити

Згідно з інформацією Сумської ОВА, моніторинг щодо ситуації, яка склалась, постійно триває:

спеціалісти здійснюють забір проб і проводять дослідження

вживаються практичні заходи для покращення ситуації

"За наявними результатами досліджень, токсичних речовин, а також пестицидів не знайдено. Збудників хвороб також не виявлено", - уточнили у прес-службі ОВА.

Водночас наголошується, що й надалі обов'язковими є заборони щодо:

користування водою з водойм

купання

вилову риби

"До вивчення ситуації також долучені представники профільного міністерства, наукових установ, лабораторій, Інституту гідрометеорології. Всі відомства активно включені у роботу, у проведення, в тому числі, морфологічних лабораторних досліджень, які необхідні для визначення із першочерговими заходами реагування та збереження екосистеми Сумщини", - підсумували в ОВА.

Допис Сумської ОВА (скриншот: facebook.com/sumska.oda)