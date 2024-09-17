Зафиксированы новые пятна. В Сумской ОВА говорят, что ситуация на Сейме снова ухудшилась

Какая ситуация с загрязнением Сейма

В Сумской ОВА рассказали, что с 10 сентября ситуация на Сейме снова ухудшилась:

вода (как и в прошлый раз) начала темнеть

жители близлежащих населенных пунктов чувствуют неприятный запах

Причины возникновения такой ситуации, возможные последствия и пути решения экологической проблемы эксперты рассмотрели на заседании областной комиссии по ТЕБ и ЧС.

Согласно результатам проведенных исследований, повторный мор рыбы связан с загрязнением воды органическими веществами.

"В Украине никакого такого производства нет поблизости, в то время как такие мощности есть неподалеку от нашей границы на территории РФ, отходы от которого россияне могут сбрасывать в реку", - отметили в пресс-службе ОВА.

Ситуация на Сейме ухудшилась (фото: facebook.com/sumska.oda)

Что решил глава Сумской ОВА

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх подчеркнул, что в настоящее время враг активно применяет экологический террор - как один из видов борьбы с украинским народом.

"Мы четко отслеживаем эти преступления в отношении наших водных ресурсов уже второй раз подряд, ведь ситуация на Сейме после стабилизации снова ухудшилась. Руководители общин и все компетентные службы должны действовать четко и слаженно, эффективно отреагировать и минимизировать негативные последствия. Прежде всего, нужно проинформировать жителей о ситуации, предоставить все разъяснения и предостережения", - рассказал он.

Исходя из этого, глава области поручил:

обеспечить соблюдение всех санитарных требований на местах, где зафиксированы новые пятна

организовать уборку погибших биоресурсов и их утилизацию

установить запрещающие таблички

провести глубокий анализ снижения уровня воды за последние годы

исследовать влияние экологической проблемы на состояние здоровья людей

Заседание при участии Артюха (фото: facebook.com/sumska.oda)

Можно ли пользоваться водой и рыбачить

Согласно информации Сумской ОВА, мониторинг по сложившейся ситуации постоянно продолжается:

специалисты осуществляют забор проб и проводят исследования

принимаются практические меры по улучшению ситуации

"По имеющимся результатам исследований, токсичных веществ, а также пестицидов не найдено. Возбудители болезней также не обнаружены", - уточнили в пресс-службе ОВА.

В то же время отмечается, что и в дальнейшем обязательны запреты на:

пользование водой из водоемов

купание

вылов рыбы

"К изучению ситуации также приобщены представители профильного министерства, научных учреждений, лабораторий, Института гидрометеорологии. Все ведомства активно включены в работу, в проведение, в том числе, морфологических лабораторных исследований, необходимых для определения с первоочередными мерами реагирования и сохранения экосистемы Сумщины", - подытожили в ОВА.

Пост Сумской ОВА (скриншот: facebook.com/sumska.oda)