Зафиксирована вторая смерть за пределами Китая от коронавируса

В Гонконге зафиксировали первую смерть от нового коронавируса, которая стала вторым смертельным случаем за пределами Китая. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом на данный момент жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 425 жителей Китая, а также по одному гражданину Филиппин и Гонконга.

Кроме этого за последние сутки в Китае возросло количество инфицированных новым вирусом на 3235 человек. Теперь общее количество заболевших в Китае составляет 20 438 человек. Не менее 151 случай заболевания был зафиксирован в 23 других странах.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Использование маски должно сопровождаться другими превентивными мерами.

Также сообщалось, что специальная комиссия Государственного комитета по делам здравоохранения Китая заявила, что пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. На данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста.