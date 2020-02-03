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В Китае спрогнозировали пик распространения коронавируса

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 10:08
В Китае спрогнозировали пик распространения коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста

Пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщают китайские СМИ.

Наньшань отметил, что распространение коронавируса все еще находится в стадии роста, но не достигнет общенационального уровня.

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней. Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность", - сказал он.

Напомним, в Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса - сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа.

Кроме того, сообщалось, что в результате вспышки коронавируса погибли 362 человека, а 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов. Также премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовилась к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV.

От коронавируса излечились больше людей, чем умерли В Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса
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