UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ЗАЕС знову на межі блекауту: окупанти пошкодили одну з ліній живлення, - Міненерго

Фото: ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський удар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського обстрілу Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Як зазначили у відомстві, наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.

У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції - це запорука безпечного її функціонування", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, після окупації міста-супутника Енергодара. Згодом окупанти замінували підсобні приміщення АЕС та розмістили в них військову техніку.

Пізніше всі реакторні установки були переведені у стан "холодного зупину". За три роки повномасштабної війни АЕС неодноразово втрачала живлення для внутрішніх потреб через пошкодження ЛЕП російськими обстрілами.

Як зазначали в НАЕК "Енергоатом", нинішній технічний стан Запорізької АЕС не дозволяє запустити її в експлуатацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВійна в Україні