ЗАЕС знову на межі блекауту: окупанти пошкодили одну з ліній живлення, - Міненерго

Як зазначили у відомстві, наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.

У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції - це запорука безпечного її функціонування", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.