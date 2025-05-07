ЗАЭС снова на грани блэкаута: оккупанты повредили одну из линий питания, - Минэнерго

Как отметили в ведомстве, сейчас Запорожская АЭС получает электроснабжение только по одной линии электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой.

В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности.

"Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.