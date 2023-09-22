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На ЗАЕС завершили буріння свердловин із водою, яка потрібна для охолодження реакторів

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На Запорізькій атомній електростанції завершили буріння свердловин із водою. Це потрібно для охолодження зупинених реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"На Запорізькій атомній електростанції завершили буріння десяти свердловин для підземних вод", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це наблизило станцію до знаходження довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів.

Це стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

Окрім того, нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

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Запорізька АЕСРосійська ФедераціяМАГАТЭЭнергодарЗапорожская областьВійна в Україні