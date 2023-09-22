На ЗАЭС завершили бурение скважин с водой, которая нужна для охлаждения реакторов

"На Запорожской атомной электростанции завершили бурение десяти скважин для подземных вод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это приблизило станцию к нахождению долгосрочного решения для обеспечения охлаждающей водой остановленных реакторов.

Это стало проблемой после разрушения россиянами Каховской плотины.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.