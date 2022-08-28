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ЗАЭС, йодная профилактика и работа хабов: в ОВА рассказали о ситуации в Запорожской области

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ситуация в Запорожской области остается сложной. Жителей Энергодара и работники ЗАЭС рассказали, что обстрелы станции ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом, страдает оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА в Telegram.

Йодная профилактика

В ОВА напомним, что власти прорабатывают вопросы, связанные с безопасностью граждан, дополнительные медикаменты для йодной профилактики. Использовать препарат профилактики йода без специальной команды запрещено. Областные власти проработали все 5 уровней загрязнения и план действий для населения. На 5 уровне загрязнения объявляется обязательная эвакуация для всего населения.

Эвакуация людей из зоны активных боевых действий

Отдельным вопросом является обязательная эвакуация населения с территорий, где ведутся активные боевые действия. Люди не всегда ответственно относятся к своему здоровью и здоровью своих детей. По определенным территориям решения уже принимаются. С приближением зимы все временно оккупированные территории останутся без отопления из-за отсутствия газоснабжения. Жить в многоэтажках без отопления невозможно, поэтому нужно готовиться к эвакуации.

Ситуация со въездом на оккупированные территории

Говоря, о недавнем скандале по поводу преступных схем связанных с выездом с подконтрольной на временно оккупированную территорию, все сделанные заявления в дальнейшем будут иметь результат. Такая ситуация не имеет места, особенно в современных реалиях.

Работа районных хабов

В то же время областная власть продолжает помогать людям выезжать в более безопасные места, обеспечивая их всем необходимым и создавая комфортные условия для проживания. Так, за минувшие сутки уехало 1615 человек, среди которых 409 - дети. Эвакуированные – жители Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. А для создания удобных условий созданы специальные районные хабы, в которых прорабатывают проблемные вопросы и налаживают систему. Сейчас работа построена так, что местные власти напрямую общаются со своими людьми, объединяя и поддерживая друг друга.

Напомним, что россияне ночью 27 августа обстреляли Запорожье. Власти зафиксировали 16 прилетов. Пострадали в частности Гуляйпольская, Ореховская, Степногорская, Камышевская и Новоалександровская громады.

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