ЗАЕС, йодна профілактика і робота хабів: в ОВА розповіли про ситуацію в Запорізькій області

Йодна профілактика

В ОВА нагадали, що влада опрацьовує питання, пов'язані з безпекою громадян, додаткові медикаменти для йодної профілактики. Використовувати препарат профілактики йоду без спеціальної команди заборонено. Обласна влада опрацювала всі 5 рівнів забруднення та план дій для населення. На 5 рівні забруднення оголошується обов'язкова евакуація для всього населення.

Евакуація людей із зони активних бойових дій

Окремим питанням є обов'язкова евакуація населення з територій, де ведуться активні бойові дії. Люди не завжди відповідально ставляться до свого здоров'я і здоров'я своїх дітей. По певних територіях рішення вже приймаються. З наближенням зими всі тимчасово окуповані території залишаться без опалення через відсутність газопостачання. Жити в багатоповерхівках без опалення неможливо, тому потрібно готуватися до евакуації.

Ситуація з в'їздом на окуповані території

Говорячи, про нещодавній скандал з приводу злочинних схем пов'язаних з виїздом з підконтрольної на тимчасово окуповану територію, всі зроблені заяви надалі матимуть результат. Така ситуація не має місця, особливо в сучасних реаліях.

Робота районних хабів

Водночас обласна влада продовжує допомагати людям виїжджати в більш безпечні місця, забезпечуючи їх усім необхідним і створюючи комфортні умови для проживання. Так, за минулу добу виїхало 1615 осіб, серед яких 409 - діти. Евакуйовані - жителі Запорізької, Херсонської та Донецької областей. А для створення зручних умов створені спеціальні районні хаби, в яких опрацьовують проблемні питання і налагоджують систему. Зараз робота побудована так, що місцева влада безпосередньо спілкується зі своїми людьми, об'єднуючи і підтримуючи один одного.

Нагадаємо, що росіяни вночі 27 серпня обстріляли Запоріжжя. Влада зафіксувала 16 прильотів. Постраждали зокрема Гуляйпільська, Оріхівська, Степногірська, Комишівська та Новоолександрівська громади.

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