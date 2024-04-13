ЗАЕС вперше з 2022 року перевела всі реактори в "холодний зупин"

"Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", - сказав Гроссі.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в прес-службі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули "виходи" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.