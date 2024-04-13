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ЗАЕС вперше з 2022 року перевела всі реактори в "холодний зупин"

Фото: ЗАЕС перевела всі реактори в "холодний зупин" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Запорізька атомна електростанція перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину". Вранці 13 квітня в цей стан був переведений останній - четвертий - реактор.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

"Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", - сказав Гроссі.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в прес-службі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули "виходи" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що російський диктатор Володимир Путін заявив голові МАГАТЕ про плани перезапустити окуповану ЗАЕС. Про це, за даними WSJ, йшлося під час зустрічі Путіна з Гроссі у Сочі цьогоріч.

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