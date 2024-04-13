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ЗАЭС впервые с 2022 года перевела все реакторы в "холодную остановку"

Фото: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Запорожская атомная электростанция перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки". Утром 13 апреля в это состояние был переведен последний - четвертый - реактор.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Решение о холодной остановке всех шести блоков позитивно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", - сказал Гросси.

Говоря об угрозе безопасности ЗАЭС, в пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что сегодня находящиеся на АЭС эксперты агентства слышали "выходы" артиллерии вблизи станции. Некоторые были на близком расстоянии, некоторые дальше, но все равно были громкими.

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что российский диктатор Владимир Путин заявил главе МАГАТЭ о планах перезапустить оккупированную ЗАЭС. Об этом, по данным WSJ, шла речь во время встречи Путина с Гросси в Сочи в этом году.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ