ЗАЭС впервые с 2022 года перевела все реакторы в "холодную остановку"

"Решение о холодной остановке всех шести блоков позитивно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", - сказал Гросси.

Говоря об угрозе безопасности ЗАЭС, в пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что сегодня находящиеся на АЭС эксперты агентства слышали "выходы" артиллерии вблизи станции. Некоторые были на близком расстоянии, некоторые дальше, но все равно были громкими.