ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности. Повреждена эстакада

На Запорожской АЭС, на фоне регулярных обстрелов, существует риск нарушения норм радиационной безопасности. Российские военные повредили эстакаду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"20 августа в результате обстрелов повреждения получила одна из переходящих галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов к энергоблокам (эстакада), в здании выбиты окна", - добавляет "Энергоатом".

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", - пишет пресс-служба "Энергоатома".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что разведка сообщала о возможном теракте на ЗАЭС, которые могут совершить российские военные.

Между тем в США заявили, что сообщение о теракте на ЗАЭС вызывают беспокойство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.