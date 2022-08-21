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ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности. Повреждена эстакада

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожской АЭС, на фоне регулярных обстрелов, существует риск нарушения норм радиационной безопасности. Российские военные повредили эстакаду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", - пишет пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечает "Энергоатом":

  • 5 августа в результате атаки на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Вследствие этого один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Также во время обстрела была повреждена азотно-кислородная станция;
  • 6 августа были повреждены три датчика радиационного мониторинга;
  • 11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть;
  • 13 августа было повреждено открытое распределительное устройство 750 кВ;

"20 августа в результате обстрелов повреждения получила одна из переходящих галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов к энергоблокам (эстакада), в здании выбиты окна", - добавляет "Энергоатом".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что разведка сообщала о возможном теракте на ЗАЭС, которые могут совершить российские военные.

Между тем в США заявили, что сообщение о теракте на ЗАЭС вызывают беспокойство.

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Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияУкраина