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ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки. Пошкоджена естакада

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Запорізькій АЕС, на тлі регулярних обстрілів, існує ризик порушення норм радіаційної безпеки. Російські військові пошкодили естакаду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - пише пресслужба "Енергоатому".

Як відзначає "Енергоатом":

  • 5 серпня внаслідок атаки на одному з енергоблоків спрацював аварійні захисти. Внаслідок цього один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Також під час обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція;
  • 6 серпня було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу;
  • 11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину;
  • 13 серпня було пошкоджено відкритий розподільчий пристрій 750 кВ;

"20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна", - додає "Енергоатом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка повідомляла про можливий теракт на ЗАЕС, які можуть вчинити російські військові.

Тим часом у США заявили, що повідомлення про теракт на ЗАЕС викликають занепокоєння.

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