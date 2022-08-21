ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки. Пошкоджена естакада

На Запорізькій АЕС, на тлі регулярних обстрілів, існує ризик порушення норм радіаційної безпеки. Російські військові пошкодили естакаду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна", - додає "Енергоатом".

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - пише пресслужба "Енергоатому".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка повідомляла про можливий теракт на ЗАЕС, які можуть вчинити російські військові.

Тим часом у США заявили, що повідомлення про теракт на ЗАЕС викликають занепокоєння.

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