ЗАЕС працює лише на одній лінії електропередач, до війни їх було десять, - МАГАТЕ

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС залишається вкрай нестабільною. Станція працює лише на одній лінії електропередач, тоді як до повномасштабного вторгнення Росії їх було десять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
За словами Гроссі, резервна лінія на 330 кВ залишається пошкодженою з 7 травня, і наразі немає інформації про терміни її відновлення. У результаті вся шестиреакторна станція залежить від єдиної працюючої лінії 750 кВ, яка забезпечує електроенергією системи ядерної безпеки та охолодження палива.
"Хоча станція не виробляє електроенергії вже близько трьох років, активні зони реакторів і відпрацьоване паливо все одно потребують постійного охолодження. Для цього необхідне безперебійне електроживлення насосів. Саме тому така вразлива ситуація з енергозабезпеченням викликає серйозне занепокоєння", - зазначив глава МАГАТЕ.
Як зазначили в Агенстві, Гроссі планує наступного тижня відвідати Київ і Москву в межах регулярного діалогу з обома сторонами щодо гарантування ядерної безпеки під час війни.
Фахівці МАГАТЕ, які постійно перебувають на майданчику ЗАЕС, минулого тижня перевіряли рівень охолоджувальної води у 12 розбризкувальних басейнах, а також два сховища свіжого ядерного палива. Порушень ядерної безпеки виявлено не було.
Водночас, за інформацією МАГАТЕ, майже щодня протягом останнього тижня поблизу ЗАЕС фіксувалася військова активність.
Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, після окупації міста-супутника Енергодара. Згодом окупанти замінували підсобні приміщення АЕС та розмістили в них військову техніку.
Пізніше всі реакторні установки були переведені у стан "холодного зупину". За три роки повномасштабної війни АЕС неодноразово втрачала живлення для внутрішніх потреб через пошкодження ЛЕП російськими обстрілами.
Як зазначали в НАЕК "Енергоатом", нинішній технічний стан Запорізької АЕС не дозволяє запустити її в експлуатацію.
Нещодавно газета The New York Times повідомила, що російські війська будують лінії електропередач на тимчасово окупованих територіях на південному сході України.
Дані, що були зібрані Greenpeace, та супутникові знімки показують нові лінії електропередач та опори між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ на узбережжі Азовського моря, які з’явилися після лютого 2025 року.
За даними Greenpeace, це доводить, що Москва готова перезапустити та експлуатувати найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка була зупинена. МАГАТЕ стурбоване цією можливістю.
Детальніше про те, що наразі відомо щодо планів Росії щодо ЗАЕС, - у матеріалі РБК-Україна.
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