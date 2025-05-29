ЗАЭС работает только на одной линии электропередач, до войны их было десять, - МАГАТЭ

Ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС остается крайне нестабильной. Станция работает только на одной линии электропередач, тогда как до полномасштабного вторжения России их было десять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
По словам Гросси, резервная линия на 330 кВ остается поврежденной с 7 мая, и пока нет информации о сроках ее восстановления. В результате вся шестиреакторная станция зависит от единственной работающей линии 750 кВ, которая обеспечивает электроэнергией системы ядерной безопасности и охлаждения топлива.
"Хотя станция не производит электроэнергии уже около трех лет, активные зоны реакторов и отработанное топливо все равно нуждаются в постоянном охлаждении. Для этого необходимо бесперебойное электропитание насосов. Именно поэтому такая уязвимая ситуация с энергообеспечением вызывает серьезное беспокойство", - отметил глава МАГАТЭ.
Как отметили в Агентстве, Гросси планирует на следующей неделе посетить Киев и Москву в рамках регулярного диалога с обеими сторонами по обеспечению ядерной безопасности во время войны.
Специалисты МАГАТЭ, которые постоянно находятся на площадке ЗАЭС, на прошлой неделе проверяли уровень охлаждающей воды в 12 разбрызгивающих бассейнах, а также два хранилища свежего ядерного топлива. Нарушений ядерной безопасности выявлено не было.
В то же время, по информации МАГАТЭ, почти ежедневно в течение последней недели вблизи ЗАЭС фиксировалась военная активность.
Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, после оккупации города-спутника Энергодара. Впоследствии оккупанты заминировали подсобные помещения АЭС и разместили в них военную технику.
Позже все реакторные установки были переведены в состояние "холодной остановки". За три года полномасштабной войны АЭС неоднократно теряла питание для внутренних нужд из-за повреждения ЛЭП российскими обстрелами.
Как отмечали в НАЭК "Энергоатом", нынешнее техническое состояние Запорожской АЭС не позволяет запустить ее в эксплуатацию.
Недавно газета The New York Times сообщила, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины.
Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.
По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая была остановлена. МАГАТЭ обеспокоено этой возможностью.
Подробнее о том, что сейчас известно о планах России по ЗАЭС, - в материале РБК-Украина.
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