ЗАЭС работает только на одной линии электропередач, до войны их было десять, - МАГАТЭ

По словам Гросси, резервная линия на 330 кВ остается поврежденной с 7 мая, и пока нет информации о сроках ее восстановления. В результате вся шестиреакторная станция зависит от единственной работающей линии 750 кВ, которая обеспечивает электроэнергией системы ядерной безопасности и охлаждения топлива.

"Хотя станция не производит электроэнергии уже около трех лет, активные зоны реакторов и отработанное топливо все равно нуждаются в постоянном охлаждении. Для этого необходимо бесперебойное электропитание насосов. Именно поэтому такая уязвимая ситуация с энергообеспечением вызывает серьезное беспокойство", - отметил глава МАГАТЭ.

Как отметили в Агентстве, Гросси планирует на следующей неделе посетить Киев и Москву в рамках регулярного диалога с обеими сторонами по обеспечению ядерной безопасности во время войны.

Специалисты МАГАТЭ, которые постоянно находятся на площадке ЗАЭС, на прошлой неделе проверяли уровень охлаждающей воды в 12 разбрызгивающих бассейнах, а также два хранилища свежего ядерного топлива. Нарушений ядерной безопасности выявлено не было.

В то же время, по информации МАГАТЭ, почти ежедневно в течение последней недели вблизи ЗАЭС фиксировалась военная активность.