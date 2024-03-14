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ЗАЕС підʼєднали до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження окупантами

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію підʼєднали до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Сьогодні, 14 березня, о 17:15 годині відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка через пошкодження російськими окупантами була в ремонті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб. 

У "Енергоатомі" нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистем України.

Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ до реакторних залів на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", з початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше ніж 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

Крім того, 21 лютого також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок з останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.

Тим часом Рада керуючих МАГАТЕ закликала терміново повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України.

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