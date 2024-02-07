Глава МАГАТЕ завершив четвертий візит на Запорізьку АЕС та розкрив деталі
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Гроссі.
Він розповів, що під час візиту оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту станції.
На моєму 4-му сайті в ZNPP, помічений об'явлення @iaeaorg 's 5 принципів для захисту структури і статусу сучасної влади і холодильних систем, рівнів qualified staff, серед інших.
Вони є власними оцінками для сфери безпеки і безпеки—не place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp - Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 7, 2024
"Також оцінив стан поточних систем електроживлення та охолодження, рівень кваліфікованості персоналу та багато іншого", - додав Гроссі.
Глава МАГАТЕ наголосив, що такі оцінки безпеки та захищеності об'єкта - життєво важливі.
Візит Гроссі на ЗАЕС
Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до України, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.
Ще вчора, 7 лютого, він розповідав про те, що на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива. Також є проблема скорочення персоналу.
Гроссі зазначав, що ситуацію з ядерним паливом він хоче обговорити під час свого майбутнього візиту до Москви.
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