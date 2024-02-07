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Глава МАГАТЕ завершив четвертий візит на Запорізьку АЕС та розкрив деталі

Середа 07 лютого 2024 16:49
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Глава МАГАТЕ завершив четвертий візит на Запорізьку АЕС та розкрив деталі Фото: голова МАГАТЕ завершив четвертий візит на Запорізьку АЕС та розкрив деталі (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Іван Носальський

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Гроссі.

Він розповів, що під час візиту оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту станції.

"Також оцінив стан поточних систем електроживлення та охолодження, рівень кваліфікованості персоналу та багато іншого", - додав Гроссі.

Глава МАГАТЕ наголосив, що такі оцінки безпеки та захищеності об'єкта - життєво важливі.

Візит Гроссі на ЗАЕС

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до України, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Ще вчора, 7 лютого, він розповідав про те, що на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива. Також є проблема скорочення персоналу.

Гроссі зазначав, що ситуацію з ядерним паливом він хоче обговорити під час свого майбутнього візиту до Москви.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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