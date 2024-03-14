ЗАЭС подключили ко второй линии электропитания после ремонта из-за повреждений оккупантами

"Сегодня, 14 марта, в 17:15 возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая из-за повреждения российскими оккупантами была в ремонте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее собственных потребностей.

В "Энергоатоме" напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС - самая большая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Россияне разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и других государств.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

Кроме того, 21 февраля стало известно, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.

Тем временем Совет управляющих МАГАТЭ призвал срочно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины.